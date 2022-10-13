В России появится национальный репозиторий открытого кода. Правительство приняло соответствующее постановление, сообщает Минцифры России.
Документ предусматривает проведение эксперимента:
- создание национального репозитория ПО с открытым кодом;
- размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для переиспользования в других проектах;
- формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.
Все это будет сделано до 30 апреля 2024 года. Работы начнутся 1 ноября 2022 года. Кроме того, постановление содержит форму открытой лицензии, на условиях которой программное обеспечение будут публиковать государственные органы и корпорации.
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