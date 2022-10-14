Криптобиржа BYNEX — партнер криптоконференции Smart Taler

BYNEX становится партнером Smart Taler, международной конференции о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах в Минске, которая состоится 22 октября.

BYNEX — регулируемая криптовалютная биржа, зарегистрированная в Беларуси, основана в 2020 году профессионалами в области технологий распределенных реестров и системы блокчейн. Предоставляет услуги по покупке, продаже и обмену криптовалютных активов, проведению OTC. На данный момент BYNEX – это более 20.000 криптоинвесторов, количество которых увеличивается с каждым месяцем.

Понятный интерфейс, более 30 криптовалютных пар, простой ввод и вывод денежных средств, делает процесс инвестирования в криптовалюты доступным для каждого. Работа в рамках законодательства, собственная команда разработки, проведенные аудиты от ведущих компаний в области аудита защиты и безопасности, создают условия для безопасного и надежного использования биржи. Возможность пополнения без комиссии. Персональная служба поддержки для каждого клиента.

Цели, которые ставит перед собой биржа:

– Предоставить клиентам качественный и бесперебойный сервис по покупке/продаже,а также мгновенному обмену криптовалют.

– Создать возможность для бизнеса получать инвестиции, делать ICO, развивать цифровую индустрию в целом.

– Создать сервис, позволяющий пользоваться фиатными средствами и цифровыми активами так же просто, как мобильным банкингом.

Все это является частью миссии BYNEX — построить сильный и прозрачный криптомир.

Бизнес-партнерами биржи являются: БНБ-Банк, Беларусбанк, МТБанк, SoftClub.





На сайте биржи или при помощи мобильного приложения, каждый может стать частью криптоиндустрии в несколько кликов.

Крипта — это просто!

Полезные ссылки:

Сайт: https://bynex.io/

Telegram: https://t.me/bynex_info

Instagram: https://www.instagram.com/bynex.io/