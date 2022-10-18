Ростех начал серийно производить защищенные роутеры

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал и начал серийное производство роутеров для создания защищенной информационной инфраструктуры. Аппаратура работает под управлением процессора «Байкал BE-T1000», а программное обеспечение является полностью российской разработкой. Об этом сообщается на сайте компании.

Модульная структура решения позволяет кастомизировать каждое устройство под нужды конкретного клиента. Роутер оснащен PoE-портами (PoE – Power over Ethernet), через которые происходит одновременная передача данных и электропитания. Это дает возможность развернуть систему видеонаблюдения и организовать доступ к видеоконференц-связи.

Конструкция роутера позволяет подключить жесткий диск или модули расширения для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций передачи данных. Устройство предназначено для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.

Роутеры разработаны и производятся входящим в «Росэлектронику» АО «НПП «Исток» им. Шокина».