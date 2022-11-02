Samsung стала лучшим работодателем в мире по версии Forbes

Компания Samsung стала лучшим работодателем в мире, согласно рейтингу Forbes, составленному при поддержке Statista. В данном случае речь идёт не о Samsung Electronics, а о всей корпорации Samsung Group. Второе место заняла Microsoft, а замкнула тройку лидеров IBM. Также можно отметить Alphabet (4 место), Apple (5 место), BMW (13 место) и Amazon (14 место).

Чтобы составить этот рейтинг, Statista опросила 150 000 сотрудников из 57 стран, работающих полный и неполный рабочий день. Участников попросили оценить их готовность рекомендовать своих работодателей друзьям и родственникам, а также оценить других работодателей в их соответствующих отраслях, которые выделялись положительно или отрицательно.

Первая десятка, не считая Samsung, полностью состоит из американских компаний. Также можно отметить, что первая пятёрка включает только IT-компании, тогда как лучшей среди компаний других отраслей оказалась Delta Air Lines.