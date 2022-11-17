Стриминговая платформа VK Play Live представила мобильное приложение

Стриминговая платформа VK Play Live представила одноименное мобильное приложение. Смотреть трансляции любимых авторов в высоком качестве, поддерживать стримеров донатами и платными подписками, а также общаться в чате, теперь можно на своем смартфоне. Приложение уже доступно для пользователей Google Play и RuStore, а в скором времени появится и в App Store.

В мобильном приложении уже доступны глобальные смайлы платформы с такими популярными стримерами, как Оляша, Дмитрий Куплинов, Вика Картер, Юля Кошкина и многими другими. В скором времени станут доступны персональные смайлы каналов.

Платформа VK Play Live также получила ряд общих обновлений:

Стали доступны уникальные ники — пользователь может изменить свой ник в настройках профиля (но не чаще, чем 1 раз в 24 часа). Для избежания дублирования ников, пользователи будут видеть рядом с выбранным ником приписку с номером ('nickname#123'), если он уже занят.

— пользователь может изменить свой ник в настройках профиля (но не чаще, чем 1 раз в 24 часа). Для избежания дублирования ников, пользователи будут видеть рядом с выбранным ником приписку с номером ('nickname#123'), если он уже занят. Баннеры и бейджи для рестримов — можно добавить ссылку на VK Play Live в описание канала.

— можно добавить ссылку на VK Play Live в описание канала. Бейджи в чатах — для пользователей стали доступны три значка: модератор, стример, саб. На данный момент все бейджи типовые, в ближайших планах — добавление возможности кастомизации значка платного подписчика.

Стриминговая платформа VK Play Live была запущена в августе этого года на площадке VK Play. На данный момент она находится в бета-тесте, для участия в тестировании стримерам необходимо подать заявку. Комиссия платформы составляет 10% на все платные подписки. Также на VK Play Live уже доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4к, общение в чате, возможность создавать неограниченное количество уровней платной подписки на канал стримера от 10 рос. рублей и выше и многое другое.