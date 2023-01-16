Представлены два новых 40" профессиональных монитора Philips

Новый год наступил, и профессиональные пользователи по всему миру, несомненно, ставят перед собой амбициозные цели на ближайшие двенадцать месяцев. Стремясь предоставить пользователям решения, отвечающие их растущим потребностям, компания Philips представляет два совершенно новых монитора, оснащенные богатым набором функций, которые обязательно придутся по душе пользователям: Philips 40B1U5600 и Philips 40B1U5601H. Обе новые модели предлагают удобные возможности подключения благодаря интерфейсу USB-C, превосходное качество изображения с разрешением UltraWide QHD и поддержкой DisplayHDR, удобный интегрированный переключатель KVM MultiClient и даже удобный держатель для наушников, что делает их идеальным выбором для энергичных профессиональных пользователей, которые хотят сделать для себя 2023 год еще более эффективным.

Основные особенности

USB-C с протоколом USB 3.2 обеспечивает высокоскоростную передачу данных и удобное соединение

CrystalClear, UltraWide QHD разрешение 3440x1440 обеспечивает великолепное изображение

DisplayHDR 400 обеспечивает более реалистичное и превосходное изображение (для Philips 40B1U5600)

Встроенная веб-камера с разрешением 5 Мп, функцией распознавания лиц Windows HelloTM и микрофоном с шумоподавлением обеспечивает четкое и безопасное общение (40B1U5601H)



Все необходимые функции

Мониторы Philips 40B1U5600 и 40B1U5601H имеют большие диагонали (40 дюймов) и впечатляющее разрешение UltraWide Crystal Clear 3440 x 1440. Технологии IPS LED и, для Philips 40B1U5600, DisplayHDR 400 еще больше усиливают визуальную мощь этих мониторов, обеспечивая широкие углы обзора 178/178°, а также превосходные цвета и контрастность. С такой производительностью фотографы, графические дизайнеры и архитекторы могут рассчитывать на яркость и точность изображения, а финансовые эксперты и пользователи электронных таблиц всех специальностей могут наслаждаться увеличенным пространством, которое позволяет им с легкостью сравнивать документы между собой.

В современных быстро развивающихся гибридных офисах универсальные возможности подключения являются абсолютным требованием. Модели 40B1U5600 и 40B1U5601H оснащены разъемами USB Type-C с функцией подачи питания - идеальное решение для многозадачной работы без лишних хлопот. Один тонкий двусторонний кабель USB-C обеспечивает простое подключение и позволяет пользователям смотреть видео в высоком разрешении, передавать данные на сверхбыстрой скорости и одновременно заряжать совместимые устройства. Однако модель 40B1U5601H обеспечивает еще больше возможностей подключения, являясь лучшим решением для самых требовательных профессионалов. Дополнительное подключение RJ45 через USB-C обеспечивает быстрое и безопасное сетевое соединение, когда это необходимо, а DisplayPort-out позволяет пользователям последовательно подключать несколько дисплеев с помощью одного кабеля. Благодаря интегрированному KVM-переключателю MultiClient пользователи могут управлять двумя отдельными ПК с помощью одного монитора, клавиатуры и мыши, удобно переключаясь между источниками. 40B1U5601H также предлагает дополнительное преимущество в виде встроенной веб-камеры с разрешением 5 Мп, функцией распознавания лиц Windows HelloTM и микрофоном с шумоподавлением, что обеспечивает четкую и безопасную связь при работе в удаленном формате.

Но это еще не все. Эти мониторы также оснащены множеством энергоэффективных функций, таких как энергосберегающий датчик PowerSensor, который автоматически регулирует яркость монитора в зависимости от присутствия или отсутствия пользователя, что позволяет экономить до 75% электроэнергии. Технология LightSensor всегда обеспечивает идеальную яркость при минимальных затратах энергии реагируя на степень освещения в помещении. Будь то модель 40B1U5600 или 40B1U5601H, комфорт и удобство гарантированы благодаря встроенным высококачественным стереодинамикам, встроенному держателю для наушников, регулируемой подставке, которая позволяет наклонять, поворачивать и вращать монитор по вертикали в соответствии с потребностями каждого пользователя, а также удобному креплению VESA.

Philips 40B1U5600 уже доступен для заказа, а 40B1U5601H поступит в продажу до конца января по рекомендованным розничным ценам 2144 и 2409 белорусских рублей соответственно.