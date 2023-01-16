LG будет производить дисплеи нового поколения для Apple Watch

Некоторое время назад стало известно, что компания Apple в течение нескольких лет планирует перевести часы Apple Watch с OLED на новый тип дисплея MicroLED. Теперь же появилась информация, что дочернее подразделение LG Group – компания LG Display – начнет производство деталей MicroLED для Apple уже во второй половине 2024 года. Это следует из заявления аналитика индустрии Росса Янга.

Ожидается, что технология MicroLED позволит улучшить цветопередачу, повысить контрастность и яркость дисплеев Apple Watch, что сделает их значительно более совершенными по сравнению с текущими моделями на основе OLED-матриц.

Первой "продвинутой" моделью станут, скорее всего, Apple Watch Ultra. В дальнейшем компания намерена перенести все свои устройства на дисплеи нового поколения.