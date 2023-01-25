Разработан QR-код для быстрого реагирования в ситуациях домашнего насилия

ГУ "Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей" совместно с ЗАО "БелХард Групп" разработали QR-код для быстрого реагирования в ситуациях домашнего насилия.

QR-код — это быстрая помощь гражданам и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в ситуации домашнего насилия.

Организована связь с городской "кризисной комнатой", в которой предоставляют временный приют жертвам насилия (жертвы торговли людьми; лица, пострадавшие от насилия, террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).