AOC выпускает новую серию мониторов для бизнеса с док-станцией USB-C и встроенными веб-камерами

Компания AOC, специализирующаяся на производстве мониторов, объявляет о пополнении профессиональной серии P3 семью новыми моделями с тремя различными диагоналями (24P3CW, 24P3CV и 24P3QW – 24″/60,4 см, Q27P3CW, Q27P3CV и Q27P3QW – 27″/68,6 см и ультраширокий CU34P3CV – 34″/86,4 см ). Безрамочные конструкции с трех сторон экрана, яркие и насыщенные матрицы IPS или VA характеризуются широкими углами обзора 178°/178°. Они обеспечивают максимальный комфорт в процессе работы с интернет-приложениями, работы с текстами, электронными таблицами, в процессе программирования, работы с графикой и т.д. Эргономичные подставки обеспечивают комфорт во время работы, а 4-портовые концентраторы USB 3.2 на всех моделях обеспечивают еще большую универсальность в условиях деловой обстановки.

Отличительными особенностями этих мониторов являются встроенные веб-камеры с разрешением 2 МП и 5 МП и поддержкой технологии Windows Hello™. Они позволяют пользователям мгновенно осуществлять вход в систему. Выход DisplayPort позволяет создавать удобные и элегантные мультиэкранные установки, а встроенные док-станции USB-C позволяют с помощью всего одного кабеля на порядок увеличить продуктивность работы на ноутбуке. Все новые модели серии P3 поставляются в экологичной упаковке и сертифицированы в соответствии с самыми современными экологическими стандартами, такими как EPA, EnergyStar 8, TCO 9.0 и EPEAT.

Последние модели P3 представлены в трех основных категориях с технологиями, ориентированными на будущее:

Модели QW оснащены наклонной веб-камерой с разрешением 2 МП (Full HD) и поддержкой технологии Windows Hello™, которая обеспечивает повышенный комфорт и безопасность, а также двойными динамиками мощностью по 5 Вт, позволяющими проводить полноценные онлайн-конференции.

Модели CV оснащены встроенной док-станцией USB-C с широкими возможностями, входом RJ-45 для подключения к сети через USB-C, поддержкой технологии USB Power Delivery мощностью 65 Вт для зарядки, питания ноутбуков и организации совместной работы с дисплеем, а также выходом DisplayPort, позволяющим легко создавать аккуратные мультиэкранные установки. Вместо DP-выхода ультраширокий монитор CU34P3CV оснащен встроенным KVM-переключателем, позволяющим управлять двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры, мыши и монитора. Два динамика мощностью по 2 Вт обеспечивают качественное звучание.

Модели CW объединяют обе функции и имеют преимущество в виде наклоняемой веб-камеры с более высоким разрешением 5 МП (QHD) с поддержкой технологии Windows Hello™, двойных динамиков мощностью по 5 Вт и такой же док-станции с интерфейсом USB-C, как и у моделей CV, с 65 Вт Power Delivery и выходом DisplayPort.

В современном мире, где много онлайн встреч и видеозвонков, доступные по цене модели QW 24P3QW (с диагональю 23,8″ и матрицей IPS с разрешением Full HD) и Q27P3QW (с диагональю 27″ и матрицей IPS с разрешением QHD) оснащены выдвижной веб-камерой с разрешением Full HD 2 Мп и поддержкой технологии Windows Hello™, а также встроенными динамиками мощностью 5 Вт каждый. Технология распознавания лиц Windows Hello позволяет пользователям быстро входить в систему Windows, просто взглянув на веб-камеру. Это повышает безопасность и удобство использования. Обе модели идеально подходят для использования в системах со стационарными ПК, где видеоконференции могут занимать большую часть ежедневной рутины.

Модели CV без встроенной веб-камеры - 24P3CV (с диагональю 23,8″ и матрицей IPS с разрешением Full HD), Q27P3CV ( с диагональю 27″ и матрицей IPS с разрешением QHD) и CU34P3CV (с диагональю 34″ и матрицей VA с разрешением UW-QHD) - идеально подходят для использования в офисах различного формата и общих рабочих пространствах. В дополнение к более распространенным входам HDMI и DisplayPort, эти модели оснащены входом USB-C. Благодаря встроенному 4-портовому концентратору USB 3.2 Gen 1 пользователи получают следующие преимущества при подключении ноутбука с помощью одного кабеля USB-C:

Экран может быть расширен на дисплей монитора

Возможность зарядки ноутбука (до 65 Вт)

Ноутбук можно подключить к сети благодаря разъему RJ-45 на мониторе

Также ноутбук может получить доступ к устройствам, подключенным к 4-портовому USB-концентратору монитора (таким как клавиатура, мышь, принтер, гарнитура и т.д.).

Вместо DisplayPort-выхода ультраширокий CU34P3CV позволяет пользователям управлять несколькими компьютерами или несколькими периферийными устройствами с помощью встроенного KVM-переключателя.

В условиях более гибкого рабочего графика профессиональные пользователи могут в некоторые дни работать на своих ноутбуках дома, а в другие - в офисе. Такой гибкий график работы требует быстрого и легкого перехода от ноутбука к стационарному компьютеру, а также наличия высококачественной веб-камеры для проведения онлайн-встреч как в офисе, так и дома. Именно для этих целей модели CW с разъемом USB-C и встроенной веб-камерой с разрешением 5 МП предлагают наиболее полный спектр услуг в серии P3. Модели 24P3CW (с диагональю 23,8″ и матрицей IPS с разрешением Full HD) и Q27P3CW (с диагональю 27″ и матрицей IPS с разрешением QHD) оснащены веб-камерами с разрешением QHD 5 МП и двумя динамиками мощностью по 5 Вт. Кроме того, они предлагают решение для подключения ноутбука к монитору и периферийным устройствам с помощью одного кабеля USB-C. Более того, к выходу DisplayPort можно подключить еще один монитор и таким образом получить полноценную мультиэкранную установку, не требующую других кабелей, поскольку сигнал с ноутбука через USB-C и выход DisplayPort монитора направляется на дополнительный экран. Теперь для того, чтобы эффективно использовать небольшое рабочее пространство с ноутбуком, достаточно всего лишь одного кабеля.

Модели серии P3 выполнены в элегантном стиле и прекрасно дополнят любой офисный или домашний интерьер. Компактная подставка также имеет превосходный внешний вид, а узкие рамки с трех сторон экрана позволяют устанавливать мультиэкранные конфигурации с бесшовным изображением. Они также придают модели еще более элегантный внешний вид. Для уменьшения беспорядка на рабочем месте в подставке предусмотрено отверстие для укладки кабелей. Подставка регулируется по высоте (150 мм), повороту на 180° в горизонтальной плоскости и наклону по вертикали на 90° (кроме сверхширокого монитора CU34P3CV). Это обеспечивает эргономичность конструкции и комфорт для пользователя в течение длительного рабочего дня.

Монитор CU34P3CV имеет высокую производительность благодаря изогнутой VA-матрице с радиусом изгиба 1500R и разнообразным возможностям подключения. Из-за большого ультраширокого экрана, делающего ненужным подключение нескольких экранов, выход DisplayPort удален, и вместо него CU34P3CV предлагает KVM-переключатель, а также возможности режимов Picture-in-Picture и Picture-by-Picture, обеспечивающие более высокую производительность при работе с несколькими устройствами.

С помощью KVM-переключателя к монитору можно одновременно подключить два источника, а если к USB-концентратору монитора также подключены клавиатура и мышь, пользователи могут выбирать на мониторе каким источником управлять: ПК, подключенным через USB-C, или ПК, подключенным через восходящий порт USB. Для профессионалов, работающих одновременно с ноутбуком и стационарным компьютером, эта функция представляет собой самое оптимальное решение.

Благодаря ультраширокому соотношению сторон (21:9) и высокому разрешению (3440x1440), а также более высокой частоте обновления кадров (100 Гц) и более высокой контрастности (3000:1), CU34P3CV также является отличным решением для просмотра фильмов и игр в нерабочее время. В то время как модели 24P3CV и Q27P3CV оснащены двумя динамиками мощностью 2 Вт, модель CU34P3CV имеет динамики мощностью 5 Вт, что обеспечивает более насыщенное звучание.

Все модели используют технологию FlickerFree, а также режим LowBlue, которые поберегут здоровье пользователей в процессе работы или во время просмотра. Они также предлагают эргономичные подставки и крепления VESA.

Мониторы AOC 24P3CW, Q27P3CW, 24P3CV, Q27P3CV, CU34P3CV, 24P3QW и Q27P3QW поступят в продажу с февраля 2023 года по рекомендованным ценам: