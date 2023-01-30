Представлен российский маршрутизатор Zenator R

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно завершил испытания граничного маршрутизатора ZENATOR R, который обеспечивает защиту от сетевых угроз для различных сегментов сетей общего и промышленного назначения. Во время испытаний изделие отработало в штатном режиме и подтвердило все заявленные технические характеристики, в том числе высокую производительность – до 8 млн пак/сек.

Граничный маршрутизатор – это первое устройство в компьютерной сети, которое предназначено для соединения ее сегментов, приоритезации и продвинутой фильтрации трафика. ZENATOR R является универсальным решением для коммутации и маршрутизации трафика, имеет большое количество функций безопасности, обнаруживает внешние вторжения и обеспечивает организацию VPN-соединений.

ZENATOR R обладает модульной архитектурой с поддержкой различных видов интерфейсов и может обеспечить подключение до 24 оконечных устройств на скорости передачи данных от 1 до 40 Гб/сек. Оборудование выполнено в классическом форм-факторе 1U для установки в телекоммуникационную стойку.

Граничный маршрутизатор ZENATOR R входит в линейку сетевых устройств ZENATOR, разрабатываемых НИИ «Масштаб», которая представлена универсальными решениями для коммутации и маршрутизации трафика и решениями в сфере сетевой безопасности.