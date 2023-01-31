17 февраля пройдет конференция «Новый налоговый кодекс: Правила работы в ИТ-сфере в 2023 году»

Информационно-аналитический IT-HUB «Компьютерные вести» проводит научно-практическую конференцию «Новый налоговый кодекс: Правила работы в ИТ-сфере в 2023 г.». На ней будут рассмотрены все изменения законодательства для ИТ-компаний в 2023 году в области налогового регулирования. Конференция будет проходить 17 января в режиме онлайн.

IT-HUB«Компьютерные вести» уже проводил научно-практические конференции для финансовых и бухгалтерских служб: «Новое в налогообложении ВЭД в ИТ-сфере между резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации» (сентябрь 2021 г.), «Правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты для IT-компаний в Беларуси в 2022 г.» (февраль 2022 г.). Обе конференции получили хорошие отзывы. В них приняло участие в формате онлайн и офлайн более 150 человек.

Учитывая высокий интерес к изменениям в законодательстве Республики Беларусь в 2023 году, мы организовали новую конференцию «Новый налоговый кодекс: Правила работы в ИТ-сфере в 2023 г.». На ней будут рассмотрены следующие вопросы:

Новинки налогового законодательства 2023 года;

Налогообложение работы фрилансеров и взаимодействие с ИТ-компаниями;

Практика проведения проверок;

Как самому вести свою бухгалтерию и разбираться в работе финансовой службы.

Планируется участие около 300 компаний в формате онлайн и офлайн. Выступающие белорусские и российские эксперты донесут до слушателей суть изменений в законодательстве и практику его применения.

Если заинтересованы во взаимодействии с целевой аудиторией конференции, вы также можете принять участие в конференции как рекламодатель.

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Контактное лицо – Матвей Кондраль (+375 29 6695995).