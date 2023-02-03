VK проведет онлайн-хакатон для NFT-разработчиков

Социальная сеть VK открывает регистрацию на зимний онлайн-хакатон VK NFT × Definition. Первое собственное мероприятие для NFT-разработчиков от ВКонтакте пройдет с 18 по 19 февраля. Партнером соцсети по организации мероприятия стало комьюнити блокчейн-разработчиков и крипто-энтузиастов Definition. Участники будут работать над задачами по развитию внутренних инфраструктурных инициатив, связанных с интеграцией технологии NFT ВКонтакте. Победители разделят призовой фонд в 1,5 миллиона рос. рублей.

Зарегистрироваться на участие в хакатоне можно на сайте VK NFT × Definition до 16 февраля. В финальной части хакатона нужно представить работающий сервис в качестве решения для одного из трех треков:

1 трек – сервис по созданию и авторизации NFT-билетов на любое мероприятие или событие;

2 трек – управление доступом к контенту в соцсети через NFT;

3 трек – любое собственное решение в сфере NFT для платформы ВКонтакте.

Заявку могут подать как команды, так и индивидуальные участники: команды должны состоять из 2-5 человек, участники — старше 18 лет. Индивидуальным участникам предстоит объединиться в новую команду или присоединиться к существующим. Для разработки решений идеально подойдёт команда, в состав которой входят фронтенд-, бэкенд/Web3-разработчики и UX/UI-дизайнер.

Жюри будет оценивать представленные решения по уникальности и оригинальности, соответствию поставленной задаче и возможности технической реализации. Все проекты должны быть разработаны на открытой платформе встраиваемых приложений VK Mini Apps. Их можно использовать, не покидая ВКонтакте без дополнительной установки на телефон. Платформа опирается на универсальный подход и использует для разработки мини-приложений стандартные веб-технологии: HTML, JavaScript, CSS.

Перед стартом мероприятия участников ждут митапы с командами VK NFT и платформы мини-приложений. На встречах участники узнают подробности о предстоящем хакатоне, треках, заданиях и продукте. Кроме того, для команд будет выделен ментор от ВКонтакте, который будет помогать участникам в течение всего хакатона: предоставлять необходимые материалы, ссылки, документацию из публичного API, отвечать на возникающие технические и продуктовые вопросы, следить за выполнением чек-поинтов и давать советы.