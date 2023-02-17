AMD открыла исходный код технологии ИИ-масштабирования FidelityFX Super Resolution 2.2

В ходе CES 2023 в начале года компания AMD объявила о выпуске новой версии технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution 2.2, в которой была улучшена обработка ореолов вокруг движущихся объектов. Это оказалось особенно актуально для динамичных гоночных игр, поэтому первыми поддержку FSR 2.2 получили игры Need for Speed Unbound и F1 22. Теперь AMD сообщила, что опубликовала исходный код FSR 2.2, чтобы сделать технологию доступной для всех разработчиков.

За счёт изменений в алгоритмах новая версия FSR 2.2 обеспечивает меньшее количество шумов, артефактов, мерцаний и улучшает работу расширенного динамического диапазона (HDR). Благодаря FSR 2.2 изображение станет лучше, более чётким, а шлейфов от динамичных объектов будет меньше. Также указывается, что в пакет FSR 2.2 добавлен новый API debugger для простого перехода с FSR 2.0 и FSR 2.1 на FSR 2.2.

В AMD отметили, что в скором времени FSR 2.2 должна появиться в качестве плагина для Unreal Engine. Согласно статистике компании, технология масштабирования FSR 2 уже доступна для 110 игр, а FSR 1 поддерживается в 250 играх.

Оценить качество картинки и повышение производительности при использовании FSR 2.2 можно по демонстрации технологии в Forza Horizon 5. Исходный код технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution 2.2 опубликован в репозитории GPUOpen на сайте GitHub.