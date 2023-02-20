Яндекс опубликовал исходный код счётчика Метрики, который загружается на сотнях тысяч сайтов и фиксирует различные события, происходящие на них. Теперь любой разработчик может подробно изучить код счётчика, модифицировать его под свои задачи и использовать для собственных нужд. Счётчик предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0.

Счётчик — это ключевой компонент Яндекс Метрики. Опубликованный исходный код содержит все функции привычного счётчика, за исключением некоторых проприетарных модулей, например, Вебвизора. Модульная структура кода позволяет разработчикам контролировать, какие функции включить на сайте, а также добавлять новые — в зависимости от требований к объёму собираемых данных, производительности сайта и других показателей.

По данным аналитического сайта W3Tech, Яндекс Метрика входит в топ-5 самых распространённых систем веб-аналитики с долей 7,5% — это одна из самых популярных систем, раскрывших исходный код своего счётчика.

Публикуя код счётчика, Яндекс делится наработками, которые позволят сообществу разработчиков изучить принципы работы аналитики веб-сайтов в интернете и участвовать в улучшении Яндекс Метрики. Открытость исходного кода позволяет настроить трекер под свои задачи и переиспользовать опыт Яндекса в других решениях. Например, запустить систему аналитики для внутренней корпоративной системы своей компании.

Яндекс выкладывает в опенсорс и другие свои ключевые технологии — например, систему управления базами данных YDB, библиотеку машинного обучения CatBoost, а также фреймворк для создания высоконагруженных приложений userver.