Meta представила языковую ИИ-модель LLaMA для создания чат-ботов

Meta Platforms представила большую языковую модель Large Language Model Meta AI (LLaMA) на базе ИИ, предназначенную для исследовательского сообщества. LLaMA будет доступна по некоммерческой лицензии исследователям и организациям, связанным с правительством, гражданским обществом и академическими кругами, сообщается в блоге компании. Разработчики смогут использовать LLaMA для создания чат-ботов и других продуктов на основе ИИ.

LLaMA отличается от ChatGPT тем, что вовсе не является системой, с которой можно поговорить, а скорее исследовательским инструментом, который может помочь экспертам выявить проблемы языковых моделей ИИ, от предвзятости и токсичности до их склонности выдумывать информацию. Также следует отметить, что LLaMA Meta будет доступна в нескольких версиях — LLaMA-7B, LLaMA-13B, LLaMA-33B и LLaMA-65B, где цифры означают количество параметров — 7, 13, 33 и 65 млрд соответственно.

Инструмент, LLaMA, является новейшим достижение Meta в области больших языковых моделей, которые «показали многообещающие возможности для создания текста, ведения разговоров, обобщения письменного материала и более сложных задач, таких как решение математических теорем или предсказание белковых структур», — сообщил исполнительный директор Марк Цукерберг в своём аккаунте в Instagram.

LLaMA является более новой и продвинутой системой по сравнению с вышедшей в мае прошлого года большой языковой моделью OPT-175B, тоже предназначенной для исследователей, которая легла в основу новой версии чат-бота Meta BlenderBot.

Meta утверждает, что вторая по размеру версия модели LLaMA, LLaMA-13B, «в большинстве тестов» работает лучше популярной модели OpenAI GPT-3, в то время как самая большая модель LLaMA-65B, «конкурирует с лучшими моделями», такими как Chinchilla70B от DeepMind и PaLM 540B от Google.

В конце прошлого года компания выпустила ещё одну языковую модель Galactica, демонстрационную версию которой вскоре закрыла после того, как исследователи обнаружили, что она регулярно делилась предвзятой или неточной информацией.