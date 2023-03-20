"Яндекс" открывает исходный код платформы YTsaurus для работы с большими данными

Яндекс опубликовал исходный код YTsaurus. Это платформа для хранения и обработки больших данных, с которой работает большинство сервисов Яндекса, сообщает пресс-служба компании.

Платформа подходит для широкого круга задач, от аналитики до обучения сложных моделей с миллиардами параметров. Например, Поиск строит с помощью YTsaurus поисковый индекс, а беспилотные автомобили используют платформу, чтобы обрабатывать данные о поездках и улучшать свои алгоритмы. YTsaurus управляет суперкомпьютерами Яндекса, распределяя нагрузку так, чтобы их вычислительные мощности использовались наиболее эффективно.

«Яндекс ведёт разработку YTsaurus — или YT, как мы называем её внутри — с 2010 года. Мы начали строить собственную экосистему для больших данных, потому что ни одно из имевшихся на рынке решений не удовлетворяло всем нашим требованиям. Сейчас YTsaurus — один из ключевых элементов внутренней инфраструктуры Яндекса. Над платформой работают десятки разработчиков, и её возможности постоянно расширяются», — говорит руководитель отдела технологий распределённых вычислений Максим Бабенко.

YTsaurus — отказоустойчивая и легко масштабируемая платформа. В Яндексе она развёрнута на десятках тысяч серверов и обрабатывает экзабайты данных; с ней работает каждый второй сотрудник компании. YTsaurus можно использовать как классическую MapReduce-систему, но при этом она поддерживает и другие популярные подходы к обработке данных — например, у неё есть интеграции с ClickHouse и Apache Spark.

Исходный код и документация YTsaurus доступны на GitHub. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Использовать платформу или доработать её под себя может любой желающий.