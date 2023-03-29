Маск, Возняк и более 1000 экспертов призвали приостановить обучение нейросетей, превосходящих GPT-4

Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, более мощных, чем недавно запущенный OpenAI GPT-4. В открытом письме упоминаются потенциальные риски для общества и человечества.

Письмо подписали более 1000 человек, включая Маска и Возняка. В нем содержится призыв приостановить разработку продвинутого ИИ до тех пор, пока не будут разработаны, внедрены и проверены независимыми экспертами общие протоколы безопасности для таких проектов.

В письме подробно описаны потенциальные риски для общества и цивилизации со стороны конкурентоспособных систем искусственного интеллекта.