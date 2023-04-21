"Великий камень" представил разработки на "ТИБО-2023"

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и его резиденты представляют на выставке международного ИКТ-форума ТИБО-2023 ряд разработок, сообщает БЕЛТА.

На центральной экспозиции Министерства связи и информатизации и госорганов "Города будущего - умные города" посетители смогут ознакомиться с электронной системой одной станции (onetstation.by). "Эта платформа позволяет резидентам и инвесторам парка обращаться за необходимыми административными процедурами и услугами. Администрация парка, а также представители госорганов и организаций благодаря системе могут быстро и эффективно выполнять их", - рассказали в "Великом камне".

На стенде продемонстрированы основные аспекты системы - оформление заявки на процедуру или услугу, актуальная информация о деятельности администрации и другие.

Также в рамках выставки свои разработки представляет ряд резидентов индустриального парка - ООО "Завод телекоммуникационного оборудования", ООО "АйПиДи групп", ООО "СЕТС китайская электротехника", Китайско-белорусское СЗАО "Авиационные технологии и комплексы".

ООО "СЕТС китайская электротехника" продемонстрировало разработки технологий виртуальной и дополненной реальности для промышленности, образования. "Мы стремимся найти контакты с госучреждениями. Акцент делается не на прибыли для компании, а на совместных проектах, которые будут реализованы в стране", - рассказал ведущий разработчик компании Егор Токарский.