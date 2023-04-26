В БГУИР прошла Международная научно-техническая конференция OSTIS

С 20 по 22 апреля в БГУИР прошла Международная научно-техническая конференция «Открытые семантические технологии для проектирования интеллектуальных систем» (OSTIS). Она посвящена разработке гибких и совместимых технологий, обеспечивающих быстрое и качественное построение интеллектуальных систем различного назначения, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году основной темой конференции стали аспекты конвергенции и интеграции, обеспечивающие переход к интеллектуальным компьютерным системам нового поколения и соответствующей технологии комплексной поддержки их жизненного цикла. Цель OSTIS - развитие активного сотрудничества между бизнесом, наукой и образованием в области искусственного интеллекта.

Поприветствовал участников и слушателей конференции Вадим Богуш, доктор физико-математических наук, профессор, ректор БГУИР.



«У общества есть определённые ожидания от вклада систем с искусственным интеллектом в производственные и социальные процессы. До недавнего времени сами по себе технологии не имели какого-то значимого эффекта, но сейчас мир меняется. Происходит переход от теоретических разработок к конкретному практическому влиянию этих технологий на все сферы жизни. Конференция должна стать площадкой для обсуждения как теоретических, фундаментальных подходов к развитию систем, так и прикладных аспектов их использования прежде всего в нашей стране», - отметил Вадим Анатольевич

На конференции подводятся итоги двухлетней работы учебно-научного объединения по искусственному интеллекту.



«Особенность конференции в том, что мы будем не только декларировать результаты, но и фиксировать проблемы, обсуждать пути их решения для следующего этапа работы, - отметил доктор технических наук, профессор, профессор кафедры интеллектуальных информационных технологий БГУИР Владимир Голенков. - Технологии не могут развиваться без активной апробации на реальных приложениях. На современном этапе важно взаимодействие теоретических, технологических и прикладных направлений. Если это произойдёт, мы можем стать мировыми лидерами в области создания технологий интеллектуальных систем нового поколения»

Конференция завершилась 22 апреля. За эти дни специалисты по искусственному интеллекту обсудили требования к интеллектуальным компьютерным системам нового поколения, универсальный язык смыслового представления знаний, гибкость, стратифицированность, рефлексивность и обучаемость интеллектуальных компьютерных систем, их глобальную экосистему, платформы реализации и другие вопросы.