В МТС предлагается ряд аксессуаров со скидками до 99%. Большой выбор защитных чехлов и стекол для смартфонов и планшетов. Среди них: чехлы- клавиатуры, чехлы-накладки, чехлы-книжки, защитные стекла и пленки. Также представлена метка беспроводная Samsung Galaxy SmartTag.

«Аксессуары выгодно» — чехлы и защитные стекла для десятков моделей смартфонов, а также планшетов. В рамках этой акции у каждого абонента МТС есть возможность приобрести различные аксессуары со значительными скидками. Примите участие в акции «Аксессуары выгодно» — покупайте аксессуары для своих гаджетов со скидками до 99 % или от 10 копеек.

Чтобы приобрести аксессуары со скидками нужно:

1. Выбрать интересующий аксессуар.

2. Прийти в салон связи МСТ и уточнить наличие аксессуара.

3. Оформить покупку аксессуара со скидкой.

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