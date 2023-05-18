Программа криптоконференции Smart Taler

В эту субботу, 20 мая, состоится самое масштабное криптособытие в Беларуси – конференция Smart Taler. Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации. Осталось всего 15 мест!

Smart Taler – это V международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах.

Программа:

10:30 - 11:00 Регистрация участников

11:00 - 11:30 Открытие, приветствие участников

11:30 - 12:00 Перспективы развития криптомайнинга и энергоемких блокчейн вычислений в ЕАС

Олег Огиенко, директор компании BitRiver по взаимодействию с органами власти.

12:00 - 12:30 Субъективные оракулы и децентрализованное разрешение споров: ключ к развитию экосистемы DeFi

Денис Смирнов, блокчейн-консультант, исследователь криптовалют.

12:30 - 13:00 Новые возможности для крипторынков в РФ, Европе и ОАЭ

Валерия Федякина, СЕО холдинга Bitmama в Катаре.

13:00 - 13:30 Правовое регулирование Метавселенной (виртуального пространства)

Дмитрий Романов, юрист-консультант блокчейн-проектов.

13:30 - 14:00 Легальное обращение криптовалют, налогообложение. Практические аспекты применения и перспективы развития

Василий Кулеш, Chief Communications Officer, Whitebird.io.

14:00 - 14:30 Нетворкинг (перерыв)

14:30 - 15:00 Медиа в эпохе Web3

Татьяна Чепкова, руководитель российского подразделения BeInCrypto — международного издания о криптовалютах, блокчейне и Web3-технологиях.

15:00 - 15:30 Практическое применение блокчейн- и Web3-технологий на примере создания системы проектного менеджмента в аэрокосмической отрасли

Тайный спикер из Берлина, основатель ведущей компании в мире по космической логистике и доставке малых спутников на орбиту Земли.

15:30 - 16:00 Инструменты заработка на централизованных криптобиржах: возможности и риски

Дмитрий Алексейченко, CEO криптоплатформы FREE2EX

16:00 - 16:30 Метавселенная и ее связь с реальным миром

Александр Дульский, руководитель отдела клиентского сервиса криптоплатформы BYNEX

16:30 - 17:00 Криптотрейдинг в Беларуси: опыт, выводы, прогнозы

Валерий Усенко, Team Lead Academy currency.

17:00 - 17:30 Криптовалюты и фондовый рынок: как криптовалюты взаимодействуют с традиционными рынками

Ярослав Кабаков, экономист, кандидат экономических наук.

19:00 - 22:00 Ужин для участников, которые приобрели VIP-билеты.

Адрес: Минск, Отель Victoria Olimp (пр.Победителей, 103)

Когда: 20 мая (суббота), начало в 10:30

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации или VIP-билеты