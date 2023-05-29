Apple объявляет о закрытии сервиса My Photo Stream

Компания Apple объявила о том, что 26 июля она прекратит работу сервиса My Photo Stream, бесплатной службы синхронизации фотографий, представленной вместе с iCloud в 2011 году.

My Photo Stream — это сервис, который позволяет пользователям бесплатно загружать в облако до 1000 изображений за последние 30 дней. Функция автоматически синхронизирует фотографии на всех устройствах Apple, но при этом снижается качество снимков. Эта функция стала мало востребованной после появления Фото iCloud в 2014 году.

Фотографии iCloud сохраняет все изображения и видео в высоком разрешении и делает их доступными на всех устройствах. Из минусов: Apple предоставляет всего 5 ГБ бесплатного хранилища, объем которого можно увеличить, купив подписку iCloud+.