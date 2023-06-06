Представители БНТУ завоевали первое место в турнире Universus по Dota 2

Белорусская ассоциация компьютерного спорта выступила с инициативой, поддерживающей всестороннее образование. Так, в Беларуси состоялся киберспортивный турнир Universus. Чтобы выяснить, кто лучше играет в Dota 2, и побороться на призовые, в Минске собрались представители учреждений высшего образования – студенты, преподаватели и сотрудники – со всей Беларуси.

Организаторами турнира стали Белорусская ассоциация компьютерного спорта, Министерство образования Республики Беларусь, компания А1 и Республиканский центр физического воспитания и спорта. К участию приглашались представители всех 50 имеющихся в нашей стране учреждений высшего образования – нужно было только собрать команду (или даже несколько) и подать заявку.

На старт отборочного онлайн-турнира, который проходил с 22 по 28 мая, вышло 34 команды из 20 учреждений высшего образования страны. Самыми активными стали технические вузы (а безусловным лидером среди них – БНТУ с 9 командами). Не против поиграть в Dota 2 оказались и будущие медики: в турнире участвовали команды из Гродненского, Гомельского, Витебского медуниверситетов.

Отборочные бои велись по системе best-of-3: чтобы выйти в следующую стадию, игрокам нужно было одержать две победы над соперником. По итогам квалификации для участия в финале были отобраны 16 лучших команд, представляющих 14 университетов.

Сам финал состоялся 3 и 4 июня в Минске. Соревнования проходили в LAN-формате, а площадкой для проведения турнира Universus стала киберспортивная арена «Павага Арена».

– LAN-формат удобен тем, что, во-первых, ставит всех участников в максимально равные условия: они играют на одинаковой технике, с одинаково высокой скоростью соединения и даже в одном и том же помещении. А во-вторых – и это, пожалуй, главное – здесь есть неповторимая атмосфера большого киберспортивного ивента: азарт, борьба «лицом к лицу», поддержка болельщиков. В этом отношении ни один онлайн-турнир не сравнится с офлайновыми мероприятиями. И именно такие события помогают нам достигать главной цели ассоциации: популяризации киберспортивного направления. Мы стремимся изменить отношение к геймингу как к не слишком серьезному увлечению и показать, что соревнования по кибердисциплинам – это настоящий спорт, – прокомментировал заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1, заместитель председателя Белорусской ассоциации компьютерного спорта Антон Бладик.

Борьба действительно была азартной: участники выкладывались на полную, стойко переносили разочарования от прогрышей, а вот победам радовались, не скрывая эмоций.

Игры велись по системе с выбыванием после двух поражений: в случае проигрыша в основной сетке команды опускались в нижнюю, где либо получали еще один шанс продолжить участие в турнире, либо покидали его окончательно. Все матчи игрались до одной победы, кроме финалов верхней и нижней сеток, а также гранд-финала, где сильнейший определялся по двум выигрышам в трех боях.

Стадию плей-офф успешно преодолели 16 команд-финалистов. Именно им предстояло решить судьбу турнира и поделить призовой фонд в размере 1750 белорусских рублей.

В гранд-финале встретились команда madagascar из БГУ и команда Cardigans Gaming из БНТУ. Со счетом 2:0 победу одержали представители БНТУ: на стороне игроков оказались более слаженная тактика, быстрая реакция и, конечно, удача. Их соперники уверенно продвигались к финалу через всю турнирную сетку, но в итоге стали вторыми. Третье место заняла команда «4+1» из ПГУ.

Шанс посоревноваться друг с другом и побороться за призы от организаторов получили и зрители: для них были организованы тематические квизы и розыгрыши. А для болельщиков, которые не смогли лично приехать и поддержать свою команду, и просто для всех желающих онлайн-трансляции финала турнира Universus велись сразу на трех площадках: видеосервисе VOKA, стриминговом сервисе Twitch и в сообществе Белорусской ассоциации компьютерного спорта в VK.