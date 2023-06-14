В МТС предлагаются аксессуары для гаджетов со скидкой до 99%

В МТС предлагаются аксессуары для гаджетов со скидкой до 99%. Среди них: чехлы- клавиатуры, чехлы-накладки, чехлы-книжки, защитные стекла и пленки. В рамках акции у каждого абонента МТС есть возможность приобрести различные аксессуары со скидками. 

Акция «Аксессуары выгодно» позволяет приобрести выбранный чехол или защитное стекло только единовременным платежом.

Аксессуары по выгодным ценам представлены по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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