В МТС предлагаются аксессуары для гаджетов со скидкой до 99%. Среди них: чехлы- клавиатуры, чехлы-накладки, чехлы-книжки, защитные стекла и пленки. В рамках акции у каждого абонента МТС есть возможность приобрести различные аксессуары со скидками.
Акция «Аксессуары выгодно» позволяет приобрести выбранный чехол или защитное стекло только единовременным платежом.
Аксессуары по выгодным ценам представлены по ссылке.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Регион:
Рубрики:
СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
Горячие темы