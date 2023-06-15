29 июня в Минске пройдет первый QA-митап от команды Тинькофф

Команда Тинькофф точно приглашает комьюнити QA-инженеров на встречу 29 июня, которая состоится в Минске.
На митапе обсудят влияние gitflow-модели на стратегию тестирования. А еще разберут, как внедрить AI-инструменты в HR-процессы и проведут собеседование c чат-ботом на позицию QA. После докладов будет неформальный нетворкинг и просто разговоры с участниками о полезном и техническом.
Митап пройдет 29 июня в пространстве «Willing». Зарегистрироваться можно здесь.
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