29 июня в Минске пройдет первый QA-митап от команды Тинькофф

Команда Тинькофф точно приглашает комьюнити QA-инженеров на встречу 29 июня, которая состоится в Минске.

На митапе обсудят влияние gitflow-модели на стратегию тестирования. А еще разберут, как внедрить AI-инструменты в HR-процессы и проведут собеседование c чат-ботом на позицию QA. После докладов будет неформальный нетворкинг и просто разговоры с участниками о полезном и техническом.  

Митап пройдет 29 июня в пространстве «Willing». Зарегистрироваться можно здесь. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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