Ростех разработал новый тип энергоемкого оптоволокна с улучшенной пропускной способностью

Специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех разработали новый тип оптического волокна для сенсорных устройств, включая системы квантовых коммуникаций. Благодаря своей внутренней структуре материал позволит снизить энергозатраты и увеличить пропускную способность при передаче данных. Устройства, созданные с использованием нового оптоволокна, будут устойчивее при работе в агрессивных средах и не подвержены воздействию электромагнитных помех, сообщает пресс-служба компании.

Разработка инженеров НПО ГОИ им. С.И. Вавилова холдинга «Швабе» представляет собой закрученное микроструктурированное оптоволокно с несколькими сердцевинами из кварцевого стекла. Такая конструкция позволяет снизить затраты энергии при передаче данных и повысить защищенность коммуникаций. Дополненные волоконными решетками Брэгга оптоволокна приобретают повышенную чувствительность, что способствует увеличению быстродействия устройств, где будет применен материал.

«Оптические волокна сегодня незаменимы в телеметрии, телемеханике, коммуникациях на транспорте и в авиакосмической отрасли. НПО ГОИ в составе «Швабе» – один из лидеров в России в области создания уникальных микроструктурированных оптоволокон из кварцевого стекла. Продукция предприятия невосприимчива к электромагнитным помехам и обладает длительным сроком службы – 25 лет и более. Убеждены, что их новая разработка найдет широкое применение в наиболее точных отраслях российской промышленности», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Благодаря своим исключительным свойствам оптоволоконная продукция НПО ГОИ используется в медицине, авиации и на флоте. Например, одномодовые оптические волокна с сохранением поляризации излучения применяют для решения задач высокоточной гироскопии. При создании медицинского оборудования используют многомодовые волокна с сердцевиной диаметром от 50 до 1000 мкм в кабельном исполнении. Также это оптоволокно в герметичном защитном покрытии находит применение в бортовой аппаратуре космических аппаратов типа ГЛОНАСС.

«ГОИ на протяжении 40 лет занимается серийным выпуском кварцевых оптических волокон специального назначения. Работа в этом направлении позволяет создавать уникальные продукты. В их число как раз входит новая разработка, которой на данном этапе предстоит пройти ряд дополнительных исследований и испытаний с участием партнеров института», – рассказал генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Весной текущего года «Швабе» представил еще одну перспективную разработку – новый класс кварцевых оптических волокон, созданный в сотрудничестве с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, г. Самара).

Особенность материала – в экстремально увеличенном диаметре сердцевины – до 100 мкм вместо типовых для кварцевых волокон 50 и 62,5 мкм, что позволяет обеспечить высокую надежность сети передачи данных в условиях вибраций и возможного наличия пыли и взвесей в окружающей среде. Кварцевое оптоволокно оптимизировано для совместной работы с лазерными источниками оптического излучения и может быть использовано в воздушных судах, космических аппаратах, железнодорожных локомотивах, пассажирских и грузовых составах, в метро, а также в промышленных сетях.