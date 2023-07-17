Tesla запускает серийное производство Cybertruck

Tesla продемонстрировала первый серийный экземпляр электрического пикапа Cybertruck, сошедший с конвейера завода компании в Техасе. Когда Илон Маск впервые показал прототип грузовика в ноябре 2019 года, планировалось, что производство начнется через два года.

«Будет трудно сделать стоимость доступной, потому что это новый автомобиль, новый метод производства», — сказал Маск. «По большому счету, по сравнению с производительностью всех остальных автомобилей, которые мы производим, она будет небольшой. Но все равно очень круто».

Аналитик Deutsche Bank Эммануэль Рознер ожидает, что в этом году Tesla поставит 2000 Cybertrucks, что составляет небольшую часть от 1,78 миллиона автомобилей, которые он планирует выпустить в общей сложности. В отчете от 26 июня он задался вопросом, повысит ли продукт прибыльность компании, сославшись на сложность оптимизации производства и необходимость в более крупных аккумуляторных батареях для буксировки.