Центр разработки Тинькофф в Беларуси приглашает на стажировку

Центр разработки появился в Беларуси в 2021 году, и сейчас там работают больше 300 ИТ-специалистов. Команда работает над созданием финтех-сервисов, которые любят миллионы клиентов, развивает ИТ-комьюнити и проводит митапы для разработчиков и тестировщиков.

Запускается очередной поток стажировок. Можно подать заявку на стажировку для:

— разработчиков (Java, SRE, Scala, Go, .NET, C++, Python);

— QA-инженеров и аналитиков данных.

Вы познакомитесь с инструментами и технологиями, которые используют в Тинькофф, погрузитесь в атмосферу ИТ, познакомитесь с опытными специалистами и научитесь решать реальные задачи. Лучших стажеров приглашают в команду.

Подробности — на сайте Тинькофф Образования. Вакансии для ИТ-специалистов можно найти здесь.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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