LG представила телевизор в чемодане

StanbyME Go — это 27-дюймовый ЖК-телевизор с разрешением 1080p, размещенный в большом чемодане, который также содержит встроенный аккумулятор и 20-ваттные динамики. 

StanbyME Go может работать до трех часов без подзарядки. Он имеет четыре встроенных динамика и поддерживает AirPlay, дублирование экрана и даже голосовое управление. Идея состоит в том, что эта вещь может быть портативным развлекательным решением, будь вы на пикнике или семейном отдыхе. 

Дисплей «можно поворачивать, наклонять и поворачивать в альбомной и портретной ориентации, а также в настольном режиме». ТВ работает под управлением программного обеспечения LG webOS, поэтому получаете полный набор приложений для потоковой передачи. Вы можете управлять им с помощью сенсорного экрана, прилагаемого пульта дистанционного управления (у которого есть свое место в чемодане) или с помощью голосового управления.

LG заявляет, что StanbyME Go также поддерживает AirPlay и дублирование экрана, совместимое с устройствами iOS и Android, Bluetooth и Wi-Fi. Также утверждается, что этот 27-дюймовый портативный телевизор предлагает Dolby Vision и виртуализированный звук Dolby Atmos из четырех динамиков. 

LG планирует продавать его исключительно через собственный веб-сайт, а заказы будут отправлены в конце августа. 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 