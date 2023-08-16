LG представила телевизор в чемодане

StanbyME Go — это 27-дюймовый ЖК-телевизор с разрешением 1080p, размещенный в большом чемодане, который также содержит встроенный аккумулятор и 20-ваттные динамики.

StanbyME Go может работать до трех часов без подзарядки. Он имеет четыре встроенных динамика и поддерживает AirPlay, дублирование экрана и даже голосовое управление. Идея состоит в том, что эта вещь может быть портативным развлекательным решением, будь вы на пикнике или семейном отдыхе.

Дисплей «можно поворачивать, наклонять и поворачивать в альбомной и портретной ориентации, а также в настольном режиме». ТВ работает под управлением программного обеспечения LG webOS, поэтому получаете полный набор приложений для потоковой передачи. Вы можете управлять им с помощью сенсорного экрана, прилагаемого пульта дистанционного управления (у которого есть свое место в чемодане) или с помощью голосового управления.

LG заявляет, что StanbyME Go также поддерживает AirPlay и дублирование экрана, совместимое с устройствами iOS и Android, Bluetooth и Wi-Fi. Также утверждается, что этот 27-дюймовый портативный телевизор предлагает Dolby Vision и виртуализированный звук Dolby Atmos из четырех динамиков.