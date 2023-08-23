CodeFest проводит опрос опытных IT-специалистов

CodeFest — это команда одной крупной ИТ-конференции. Сейчас совместно с ИТ-компаниями проводят опрос для опытных специалистов, чтобы узнать какой он — идеальный работодатель!

Коллеги каждый год принимают на своей площадке тысячи заинтересованных участников, и поддерживают активности для развития ИТ-сообщества. Этот опрос не исключение.

Принять участие в опросе могут опытные специалисты из России, Беларуси, Армении и Казахстана. Опрос не займет много времени, а каждый ваш ответ — поможет развитию ИТ-рынка труда.

Пройти опрос можно по ссылке. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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