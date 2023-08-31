Microsoft закроет Visual Studio для Mac

Microsoft объявила о прекращении поддержки Visual Studio для Mac, несмотря на то, что пользовательский интерфейс для MacOS и оптимизация для процессоров Apple на основе архитектуры ARM были реализованы совсем недавно — в 2022 году. Актуальная версия Visual Studio для Mac будет поддерживаться до августа 2024 года. Компания рекомендует разработчикам переходить на другие платформы и инструменты.

В своём заявлении Microsoft сообщила: «Мы перераспределяем наши ресурсы и сосредотачиваем внимание на улучшении Visual Studio и VS Code, оптимизируя их для кроссплатформенной разработки». Таким образом, в Visual Studio для Mac больше не будут добавляться новые фреймворки, среда исполнения или поддержка языков программирования.

Тем не менее, Microsoft обещает не оставлять пользователей Visual Studio для Mac без поддержки в ближайшие 12 месяцев. Это означает, что разработчики будут получать все необходимые обновления безопасности и совместимость с последними версиями платформы.

Это особенно важно для тех, кто активно работает с .NET 6, .NET 7 и Mono. И хотя компания не планирует официально поддерживать .NET 8 в Visual Studio для Mac, она внедрила базовую поддержку этой версии. Это позволит разработчикам на ранних стадиях знакомиться с новыми возможностями и инструментами .NET 8, даже не переходя на другие версии Visual Studio.

Стоит отметить, что Visual Studio 2022 привнесла значительные изменения в версии для Mac, включая родной пользовательский интерфейс, оптимизацию для процессоров Apple M1 и M2, и полную 64-битную поддержку. Это было первым крупным обновлением IDE для Mac-версии.

После окончания поддержки Visual Studio для Mac компания Microsoft советует пользоваться IDE в Windows на виртуальной машине или в облаке. Компания также указывает на кроссплатформенные технологии разработки, совместимые с macOS: недавно анонсированный C# Dev Kit, .NET MAUI и расширения Unity для VS Code.

Несмотря на прекращение поддержки Visual Studio для Mac, VS Code (бесплатный редактор кода, разработанный компанией Microsoft) для Mac останется. Как альтернативу, пользователи Visual Studio могут рассмотреть Rider — другую среду разработки для .NET.