Российского производителя мониторов подозревают в фиктивном импортозамещении

Блогер Максим Горшенин обнаружил в мониторе производства компании LightCom, заявленном как "полностью российский", чип российского же производства, который оказался абсолютно бесполезен.

Чип компании "Миландр" заявлен производителем как основной микроконтроллер. На самом деле всю работу выполняет тайваньский процессор Realtek RTD2525AR, который спрятан за радиатором. Российский же чип нужен только для подачи питания на своего "собрата" и больше никак не участвует в работе монитора. Исследователь заменил чип на кусок провода, чтобы замкнуть цепь, при этом монитор продолжил работать и сохранил функциональность.

Блогер предполагает, что компания установила в монитор российское оборудование, чтобы Минпромторг РФ выдал ей высокий "балл локализованности", что помогает при участии в тендерах. Производитель, в свою очередь, гневно опровергает эти выводы и заявляет о "черном пиаре" со стороны конкурентов.