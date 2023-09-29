В МТС ТВ появились новые комплексные подписки

МТС ТВ запустил новые услуги «Всё в одном» и «МТС ТВ max» с возможностью оформить подписку на сутки или на 30 дней. При первом подключении доступ к телеканалам и онлайн-кинотеатрам в течение 7 дней предоставляется бесплатно.

Подписки «Всё в одном, день» и «Всё в одном, месяц» включают 130 телеканалов и 4 онлайн-кинотеатра: START, PREMIER, more.tv и viju. Здесь представлен контент для детей и взрослых: мультфильмы и сериалы, спортивные трансляции и документальное кино, приключения и детективы от ведущих мировых киностудий и многое другое.

Подключить «Всё в одном, день» можно с помощью USSD *806#, стоимость подписки составит 0,89 рубля в сутки. Услугу «Всё в одном, месяц» можно добавить с помощью USSD *807#, ее стоимость — 14,90 рубля в месяц.

Услуги «МТС ТВ max, день» и «МТС ТВ max, 30 дней» подойдут для любителей телевидения. Подписки включают более 120 телеканалов, которые можно смотреть в прямом эфире и до 5 дней в записи. Среди них: музыкальные, познавательные, спортивные, автомобильные, детские, про кино, кулинарию, рыбалку и др. Среди новинок ТВ-пакета — каналы медиагруппы Виасат: viju Viasat History, viju + Viasat Sport, viju TV1000 Action HD и многие другие.

«МТС ТВ max, день» можно подключить с помощью USSD *698# за 0,69 рубля на сутки. Чтобы подписаться на «МТС ТВ max, 30 дней» необходимо набрать *699#. Стоимость 30-дневного доступа к телеканалам составит 12,90 рубля.

При первом подключении МТС ТВ доступ к телеканалам и онлайн-кинотеатрам в течение 7 дней предоставляется бесплатно. Одна подписка дает возможность подключить к учетной записи сразу пять разных девайсов — смартфон, планшет, ноутбук, компьютер и телевизор. Интернет-трафик от МТС при пользовании сервисом не тарифицируется.

Чтобы подключиться к цифровому телевидению, зайдите в сервис МТС ТВ, установите приложение для телевизора или мобильного устройства и выбирайте интересующий вариант подписки на сутки или месяц. Подробнее об услугах «Всё в одном» или «МТС ТВ max» смотрите здесь.