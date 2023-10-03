"Яндекс", Ozon и Wildberries рассказали, как дают рекомендации покупателям

Крупные российские интернет-площадки — "Яндекс", Ozon, Wildberries, "Сбермаркет", VK, ivi и другие — опубликовали правила применения своих рекомендательных алгоритмов. Они обязаны были это сделать из-за вступившего 1 ок­тяб­ря в силу закона. Согласно нему, соц­се­ти, онлайн-мар­кет­плей­сы и онлайн-кинотеатры должны раскрывать описание процессов и методов сбора данных, их систематизации и анализа, а также использование этих данных при работе с запросами пользователей.

Компании по-разному подошли к вопросу реализации требований закона:

У "Яндекса" появился раздел "Правила рекомендаций", в котором описываются методы работы всех его сервисов. В поиске "Яндекс" учитывает историю запросов пользователя, информацию об его устройстве и местоположении, файлы cookie, язык запросов. В "Яндекс.Музыке" принимаются во внимание "лайки" и настройки предпочтений, в "Кинопоиске" — история поиска фильмов.

У Ozon в в разделе "Работа алгоритмов Ozon" указывается, что маркетплейс учитывает около 300 параметров: характеристики товаров, их рейтинг, историю просмотров товаров покупателем, добавления их в корзину и оплаты.

Wildberries сообщил, что собирает данные о всех действиях пользователя на сайте и учитывает данные о нем, вплоть до информации о провайдере, браузере, операционной системе, разрешении экрана и т.д.

Зарубежные сервисы, оставшиеся на российском рынке, также обязаны соблюдать требования законодательства, однако ни Google, ни YouTube пока не раскрыли принципы работы своих алгоритмов.

Впрочем, закон позволяет сохранить коммерческую тайну и не требует раскрытия нюансов работы алгоритмов.

Регулирование сервисов рекомендаций обсуждалось с 2021 года. Первоначально предполагалось, чтобы пользователи могли самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, затем собирались предоставить такое право Роскомнадзору. Владельцы соцсетей и поисковых систем со своей стороны выступали против таких инициатив.