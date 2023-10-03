«Белтелеком» предложил тариф с рекордной скоростью

2 октября в популярной линейке пакетов услуг «ЯСНА» появился новый тарифный план «ЯСНА 500 SMART», предлагающий абонентам скорость Интернета до 500/250 Мбит/с.

Пакет услуг «ЯСНА 500 SMART» включает:

  • нелимитируемый доступ в Интернет на скорости до 500/250 Мбит/с;
  • интернет-телевидение SMART ZALA по тарифу «Канапа ТВ» – более 100 каналов;
  • телефонную связь на условиях неограниченного времени соединений в сети «Белтелеком»;
  • услугу определения номера CLIP.

Подключить пакет «ЯСНА 500 SMART» могут физические лица – абоненты технологии PON после предварительного анализа техвозможности. При заключении договора абоненту предоставляется телевизионная приставка и одно- или двухдиапазонный роутер.

Стоимость «ЯСНА 500 SMART» составляет 65 рублей в месяц. 

 

Пользователям нового тарифа также доступен широкий перечень услуг за дополнительную плату: антивирусная защита, доступ к подпискам «Яндекс» и «PREMIER», тематические телевизионные пакеты «Премиум», «Больше ТВ» и «VIP HD», SMS-оповещения и другие. Заказать эти услуги можно в сервисном центре «Белтелеком», приложении «Мой Белтелеком» или кабинете пользователя.

 

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Опубликовал: KVbot,

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