«Белтелеком» предложил тариф с рекордной скоростью

2 октября в популярной линейке пакетов услуг «ЯСНА» появился новый тарифный план «ЯСНА 500 SMART», предлагающий абонентам скорость Интернета до 500/250 Мбит/с.

Пакет услуг «ЯСНА 500 SMART» включает:

нелимитируемый доступ в Интернет на скорости до 500/250 Мбит/с;

интернет-телевидение SMART ZALA по тарифу «Канапа ТВ» – более 100 каналов;

телефонную связь на условиях неограниченного времени соединений в сети «Белтелеком»;

услугу определения номера CLIP.

Подключить пакет «ЯСНА 500 SMART» могут физические лица – абоненты технологии PON после предварительного анализа техвозможности. При заключении договора абоненту предоставляется телевизионная приставка и одно- или двухдиапазонный роутер.

Стоимость «ЯСНА 500 SMART» составляет 65 рублей в месяц.

Пользователям нового тарифа также доступен широкий перечень услуг за дополнительную плату: антивирусная защита, доступ к подпискам «Яндекс» и «PREMIER», тематические телевизионные пакеты «Премиум», «Больше ТВ» и «VIP HD», SMS-оповещения и другие. Заказать эти услуги можно в сервисном центре «Белтелеком», приложении «Мой Белтелеком» или кабинете пользователя.