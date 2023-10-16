Магазины Apple Store смогут обновлять новые iPhone в упаковке

Журналист Марк Гурман написал сегодня в своем информационном блоге Power On для Bloomberg, что в этом году в магазинах Apple Store появится новый метод обновления смартфонов, который не подразумевает вскрытия упаковки и физического контакта персонала магазина с самим устройством.

Компания создала некий планшет, который по беспроводному каналу сможет включать находящийся в упаковке смартфон при непосредственном контакте с коробкой устройства, а затем загружать всё необходимое программное обеспечение и так же «дистанционно» выключать смартфон после выполнения всех операций.

Фирменные магазины Apple начнут получать такие «станции обновления» до конца текущего года.