В Беларуси стартует регистрация на киберспортивный чемпионат по Dota 2: призовой фонд составит 20 000 белорусских рублей

В Беларуси стартовала регистрация на участие в киберспортивном чемпионате Беларуси по Dota 2, организатором которого стало унитарное предприятие А1 при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта. Призовой фонд турнира, который разделят между собой четыре лучших команды, составит рекордные для страны 20 000 белорусских рублей.

Квалификации начнутся с 11 ноября, а с 9 декабря планируется второй региональный тур. Отборочные игры примут у себя компьютерные клубы из всех регионов страны, которые являются членами Ассоциации. Возможность поучаствовать в турнире есть у игроков практически из любой точки страны.

Первые два тура чемпионата пройдут непосредственно в городах клубов, после чего для участия в LAN-финале будут отобраны 16 лучших команд – 12 из областей и 4 из Минска. Финал состоится 16 и 17 декабря в Минске. Для участников это означает возможность играть на оборудовании профессионального уровня, а для зрителей – своими глазами увидеть все события турнира и поддержать киберспортсменов.

Призовой фонд предстоящего чемпионата – крупнейший для Беларуси и составляет 20 000 белорусских рублей. Выигрыш поделят между собой четыре призера: первое место заберёт 10 000 рублей, второе – 5 000, третье и четвёртое – по 2 500. Кроме того, победителей ждет ежегодно переходящий кубок чемпиона и звание чемпиона Беларуси по Dota 2!

К участию допускаются команды с минимальным составом в пять человек. Важно, чтобы минимум трое игроков были прописаны в одной области и были не младше 16 лет. Командный взнос для участия в квалификациях – 100 BYN.

Все желающие смогут следить за событиями не только вживую, но и в режиме онлайн: трансляции будут вестись на видеосервисе VOKA, стриминговом сервисе Twitch и в сообществе Белорусской ассоциации компьютерного спорта в VK.

Найти подробную информацию, зарегистрировать команду и следить за новостями чемпионата можно здесь.