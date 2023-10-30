В БГУИР прошла ярмарка вакансий

26 октября в БГУИР прошла мини-ярмарка вакансий, организованная совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, сообщает пресс-служба вуза.



В рамках мероприятия студенты получили возможность ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, проконсультироваться с представителями кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на постоянную или временную работу в свободное от учебы время.



Студент ФИТУ Екатерина Рублевская на такой ярмарке побывала в первый раз. Катя отметила, что подобные мероприятия очень полезны, так как дают возможность студентам познакомиться с вакансиями на рынке труда: "Я учусь на первом курсе, и пока совмещать учебу и работу не смогу. Однако интересно, как минимум, узнать о деятельности организаций столицы".



БГУИРовцам предложили более 400 свободных рабочих мест, в том числе по профессиям инженер, программист, техник, агент страховой, агент коммерческий и др.

Студент ИЭФ Алексей Девочко на ярмарке активно общался с работодателями. "Я учусь на 4 курсе, поэтому пришел сюда целенаправленно, чтобы найти интересную работу для прохождения отработки по государственному распределению", - рассказал Алексей.



В мероприятии приняли участие такие организации, как производственное унитарное предприятие «Завод электроники и бытовой техники Горизонт», открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь и многие другие.



"У нас сейчас производство выросло почти в три раз, поэтому мы заинтересованы в новых кадрах", - рассказывает руководитель сектора по работе с персоналом холдинга "Горизонт" Лариса Гордей-Ман. - Ребята подходят заинтересованные. Вот например, только что с нами общался студент, который занимается микромодулями. Мы предложили ему пройти у нас практику с дальнейшим трудоустройством".



Для будущих выпускников БГУИР ярмарка вакансий - это отличная возможность найти достойную работу по профессии, а для предприятий - привлечь молодые кадры.