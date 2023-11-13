В МТС поступили в продажу умные часы Apple Watch Series 9

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступили в продажу умные часы Apple Watch Series 9. Новинка получила новую функцию Double Tap — двойное касание, которое помогает упростить использование гаджета. Watch Series 9 доступен в двух размерах корпуса — 41 мм и 45 мм.

Apple Watch — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях.

В МТС обновилась линейка популярных смарт-часов Apple. Новые Watch Series 9 оснащены всегда включенным OLED-дисплеем прямоугольной формы. Умные часы доступны в двух размерах корпуса — 41 мм и 45 мм. В обоих случаях экраны радуют высокой четкостью изображения и отличной цветопередачей. Максимальная яркость может достигать значения в 2000 нит, что позволяет легко читать изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Девятое поколение смарт-часов Apple — самое экологичное в серии. При производстве корпуса, аккумуляторной батареи и ремешков используются переработанные материалы. Некоторые ремешки — биоразлагаемые и не засоряют окружающую среду.

Watch Series 9 умеют измерять пульс, насыщенность крови кислородом, температуру тела и многие другие показатели. Высокую скорость обработки данных обеспечивает новый двухъядерный центральный процессор Apple S9, созданный по техпроцессу 5 нм. Он содержит 5,6 млрд транзисторов, что на 60% больше, чем в чипе предыдущего поколения. Производительность графики выросла на 30%, что позволило улучшить плавность анимаций. А новый нейронный процессор Neural Engine обрабатывает задачи на основе машинного обучения до двух раз быстрее.

В обновленные смарт-часы внедрен новый жест Double Tap — двойное касание, которое помогает упростить использование гаджета, когда руки заняты. Так, достаточно дважды прикоснуться указательным пальцем к большому, чтобы ответить на звонок, открыть уведомление, включить или приостановить воспроизведение музыки. Для определения двойного нажатия функция Double Tap использует гироскоп и акселерометр.

В новой модели смарт-часов Siri также «научилась» обращаться к системам мониторинга параметров организма, что позволяет уточнять с ее помощью ключевые метрики здоровья. Так, голосовой помощник подскажет, сколько вы спали накануне ночью или какой у вас сейчас пульс.

Apple Watch Series 9 41 мм можно приобрести единым платежом за 2099 рублей. Для абонентов МТС гаджет доступен в рассрочку от 108 рублей в месяц. Смарт-часы Apple Watch Series 9 45 мм предлагаются за 2139 рублей или от 113 рублей в месяц — при покупке в рассрочку.