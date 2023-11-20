МТС предлагает аксессуары для гаджетов со скидкой

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«Аксессуары выгодно» — защитные чехлы и стекла для десятков моделей смартфонов, а также планшетов. В рамках этой акции у каждого абонента МТС есть возможность приобрести различные аксессуары со скидками. Примите участие в акции «Аксессуары выгодно» — покупайте аксессуары для своих гаджетов со скидкой. Акция «Аксессуары выгодно» позволяет приобрести выбранный чехол или защитное стекло только при оплате все стоимости сразу.

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