Неделя киберспорта: в Минске определится лучшая команда Беларуси по Dota 2 и Mortal Combat + ММА

На этой неделе в Минске состоится сразу два масштабных события в киберспорте. С 13 по 14 декабря пройдут новые этапы «Спорта будущего». А с 16 по 17 декабря – финал Чемпионата Беларуси по Dota 2. Рассказываем, где и как можно все это посмотреть.

13 и 14 декабря определятся лучшие белорусские спортсмены в дисциплине «Фиджитал ММА». Бойцам будет необходимо провести битву в Mortal Kombat, а затем выйти в октагон и сразиться по правилам смешанных единоборств. После этих двух этапов баллы суммируются и определяется победитель.

«Спорт будущего» состоится при поддержке компании А1, Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств и Президентского спортивного клуба. Это спортивное событие, которое проверяет навыки атлетов в формате фиджитал (physical+digital) – синтезе физического и цифрового спорта.

Присоединиться к соревнованиям все желающие могут по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 65 (Prime Hall). Вход свободный. Время проведения – с 11:00 до 19:00.

А 16 и 17 декабря состоится грандиозный финал Чемпионата Беларуси по Dota 2, организатором которого также выступает А1 при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта. В Минске соберутся 16 команд со всей страны, которые стали лучшими в региональных квалификационных играх.

Для четверых победителей подготовлен внушительный призовой фонд – 20 тысяч белорусских рублей. Команда, которая окажется на первом месте, получит 10 тысяч рублей и кубок чемпиона. Поощрением за второе место станут 5 тысяч рублей, а за третье и четвертое — по 2,5 тысячи рублей.

Трансляции матчей будут вестись на видеосервисе VOKA, платформе Twitch и группе Белорусской ассоциации компьютерного спорта VK, но все желающие смогут прийти и поболеть за любимые команды офлайн и поучаствовать в розыгрышах призов от партнеров соревнований на Meta Arena (ул. Якуба Коласа, 37). Вход свободный. Начало – в 10:00. Подробнее о турнире можно узнать здесь.