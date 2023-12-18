Финал чемпионата Беларуси по Dota 2: четыре лучших команды разделили между собой 20 000 рублей

В выходные 16-17 декабря на столичной Meta Arena завершилось громкое киберспортивное событие этого года – чемпионат Беларуси по Dota 2, организованный А1 при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта. Его победителями стали четыре команды из Минска, которые разделили между собой призовой фонд – 20 000 рублей.

Прошедший чемпионат стал одним из крупнейших в Беларуси за последние годы в дисциплине Dota 2. На арене собрались много фанатов киберспорта, чтобы вместе следить за ходом игр на большом экране в режиме реального времени и лично поддержать игроков. Благодаря усилиям компании А1, которая уже несколько лет развивает любительский и полупрофессиональный киберспорт в стране, такие масштабные турниры помогают белорусским геймерам улучшать свое мастерство, создавать новые команды и делать компьютерный спорт по-настоящему массовым.

Первое место в финале заняла команда BLASTERbl – вместе с кубком и титулом чемпиона Беларуси по Dota 2 игроки получили главный денежный приз 10 000 рублей. На второе место вышла еще одна столичная команда – Team DominO, получившая в награду 5 000 рублей. Третье и четвертое место досталось командам Rakuzan и Smewariki. В качестве вознаграждения каждая из них получила по 2 500 рублей.

Всего по итогам квалификаций в финал попали 16 лучших команд со всей страны – по 2 из каждой области Беларуси, а также 4 команды из Минска, которые выиграли отборочные игры в своем регионе.

Подробнее о турнире можно узнать здесь, а следить за другими важными киберспортивными событиями в сообществе Белорусской ассоциации компьютерного спорта в VK.