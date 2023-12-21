Шаг к признанию: Белорусская ассоциация компьютерного спорта и Белорусская федерация киберспорта объединили свои усилия в признании киберспорта на национальном уровне

В Беларуси сделан важный шаг к официальному признанию компьютерного спорта как вида спорта на национальном уровне. Белорусская ассоциация компьютерного спорта и Белорусская федерация киберспорта объединили свои усилия в официальном признании киберспорта. 15 декабря 2023 г. на отчетно-выборном собрании Белорусской ассоциации компьютерного спорта о присоединении к ней объявила Белорусская федерация киберспорта (БФК), а ее руководитель Денис Богуш был избран председателем Белорусской ассоциации компьютерного спорта (БАКС).

Сегодня основная задача отечественного киберспорта и соответственно всех организаций в этой сфере — получить официальное признание как вида спорта, как это уже давно сделано в соседней Российской Федерации. Сегодня компьютерным спортом интересуются десятки тысяч человек, среди которых молодежь, подростки, взрослые. Целью объединения двух структур является стремление вывести компьютерный спорт на профессиональный уровень, создание национальной сборной по киберспорту, представление страны на международных спортивных соревнованиях.

Ранее БАКС и БФК имели собственные планы развития компьютерного спорта и занимались организацией спортивных соревнований, турниров и формировали профессиональное сообщество.

Белорусской ассоциацией компьютерного спорта разработана профильная программа развития компьютерного спорта в Беларуси, подготовлено более 20 различных нормативно-правовых актов, начиная от антидопинговой программы и заканчивая программой подготовки тренеров, судей, комментаторов. Так, чтобы белорусские геймеры могли улучшать свое мастерство и взаимодействовать друг с другом, Белорусская ассоциация компьютерного спорта и А1 постоянно проводят масштабные киберспортивные турниры: Fight Club, VOKA League, Большие Белорусские Танки, Universus, пабстомп The International Dota 2, активности на выставке Unicon&Game Expo Minsk и другие.

Особенное внимание в работе БАКС всегда уделяется профильным для отрасли мероприятиям. Так, за последние 3 года проведены 9 митапов, которые посещали представители киберспортивных клубов со всех регионов страны, заинтересованные бренды и партнеры в совместных киберспортивных проектах, представители органов государственного управления. Были организованы и проведены обучающие курсы, из них: 3 школы киберспортивных комментаторов, 1 Школа тренеров, 1 школа судей-организаторов – а это 70 выпускников. Активное участие Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с компанией А1 приняли в ИКТ-форуме «ТИБО-2023», где развернули киберспортивную площадку с общим числом посетителей более 30 000 человек. На стенде прошло более 40 киберспортивных турниров по 17 дисциплинам.

БФК в свою очередь за последние 3 года провела более 40 спортивных турниров с более чем 12 тысячами участников. Были проведены турниры серии META, Belarusian Esports League, Belarusian Esports Student League, национальные отборочные к чемпионатам мира, а также турнир Xmas Party среди воспитанников домов семейного типа, турнир «Energetic Challenge Cup» среди работников Белорусской атомной электростанции и Чемпионат ОАО «Белагропромбанка» по киберспорту- 2023. В 2021 году между Белорусской федерацией киберспорта и UNICEF был заключен меморандум о сотрудничестве, а также совместно с UNICEF в честь 75-летия детского фонда ООН был организован онлайн-форум “UNICEF Talks: проектируем будущее”. Среди социальных проектов на счету БФК полностью оборудованный класс для занятий киберспорта и изучения информационных технологий на базе ГУО «Средняя школа № 182 г.Минска имени Владимира Карвата».

Первым совместным мероприятием, проведенном БФК и БАКС, стал Чемпионат Беларуси по Dota 2, успех которого во многом определила синергия совместных усилий профессионального сообщества, которое сформировалось в Беларуси