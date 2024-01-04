SpaceX обвиняют в незаконном увольнении сотрудников, которые критиковали Илона Маска

SpaceX получила жалобу от Национального совета по трудовым отношениям (NLRB), в которой утверждается, что компания незаконно уволила сотрудников за написание открытого письма с критикой генерального директора Илона Маска.

В прошлом году группа сотрудников SpaceX подготовила открытое письмо, в котором выразила обеспокоенность по поводу того, что поведение Маска «является частым источником смущения». В то время Маск пытался приобрести Twitter, который он позже переименовал в X. Впоследствии SpaceX уволила сотрудников, которые помогали писать письмо.

В жалобе, поданной в среду, NLRB обвиняет SpaceX в том, что она допрашивала сотрудников с целью узнать об их причастности к письму. Представитель NLRB Кайла Бладо заявила Reuters, что SpaceX нарушила федеральное право работников коллективно добиваться лучших условий.

Агентство по трудоустройству утверждает, что SpaceX «создала слежку», читая и показывая скриншоты сообщений между сотрудниками, добавляя, что компания пыталась помешать сотрудникам делиться открытым письмом. SpaceX также якобы «угрожала увольнением», если они будут участвовать в организованной деятельности.

NLRB требует, чтобы компания написала письма с извинениями каждому из уволенных ею сотрудников. Слушание с участием судьи по административным делам NLRB (ALJ) назначено на 5 марта 2024 года при условии, что SpaceX не попытается урегулировать обвинения. Любое решение, принятое судьей, может быть обжаловано в совете и передано в федеральный апелляционный суд.