Apple Watch отказывается от функции измерения кислорода в крови, чтобы обойти запрет на импорт

Функция измерения кислорода в крови скоро исчезнет из новых устройств Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2, хотя сама Apple не опубликовала заявление. Таможенная и пограничная служба США одобрила эту меру, которая позволит Apple рассмотреть возможность продажи обоих продуктов после того, как их продажа была запрещена в прошлом году.

Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 были запрещены в США в конце прошлого года в результате патентного спора с производителем медицинского оборудования Masimo. Комиссия по международной торговле (ITC) постановила, что датчики кислорода в крови в обоих устройствах нарушают патенты компании.

Apple удалила Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из своих физических и онлайн-магазинов за несколько дней до вступления запрета в силу 26 декабря 2023 года. Но их исчезновение длилось недолго. Apple подала апелляцию на это решение и добилась временной приостановки запрета на часы, что позволило ей возобновить продажи в США.