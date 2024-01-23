В ПВТ обсудили китайско-белорусское сотрудничество в сфере высоких технологий

Парк высоких технологий посетило руководство Департамента управления китайско-белорусским индустриальным парком ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС», ООО «Синомачбел» во главе с генеральным директором Лю Цзядань. Также во встрече принял участие представитель Посольства Китая в Беларуси, сообщает пресс-служба ПВТ.

Приветствуя гостей, начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Александр Базанов подчеркнул, что за 18 лет своего существования Парк высоких технологий стал одним из лучших примеров инновационного развития в нашей стране. «Сегодня в ПВТ более 1000 компаний, многие из которых заинтересованы в сотрудничестве с Китаем. Надеемся, что совместными усилиями мы поможем им найти свое место и закрепиться на рынке Китая», – отметил Александр Базанов.

В ходе визита гости ознакомились с деятельностью Парка, правовыми условиями, которые действуют в ПВТ, его достижениями, налоговым режимом, основными моделями цифрового бизнеса, а также отдельными компаниями-резидентами и их передовыми разработками.

В свою очередь Лю Цзядань акцентировала внимание на том, что 2024-й станет Годом сотрудничества Беларуси и Китая в области технологий и инноваций. «Мы со своей стороны предпримем усилия в организации и активизации взаимовыгодного сотрудничества в сфере IT и высоких технологий между ПВТ и Китаем», – отметила гостья.

Лю Цзядань подробно рассказала о промышленной корпорации «Синомач», которая значительное внимание уделяет научно-техническим разработкам, а также о деятельности пекинского технопарка Чжунгуаньцунь. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по развитию сотрудничества ПВТ и Чжунгуаньцунь.

В завершение визита китайская сторона пригласила руководство и резидентов Парка высоких технологий к участию на Международном форуме Чжунгуаньцунь-2024.