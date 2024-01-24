Вышла VisionOS 1.0.1 в преддверии запуска Vision Pro

По словам разработчика Николаса Альвареса, Vision Pro выйдет не раньше 2 февраля, но уже сейчас Apple выпустила VisionOS 1.0.1 для нового гаджета. Apple еще не начала публиковать примечания к выпуску VisionOS, но номер версии предполагает, что это, скорее всего, незначительное обновление с исправлениями ошибок.

Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple начнет поставлять устройства Vision Pro избранным пользователям в скором времени, поэтому VisionOS 1.0.1 должна быть доступна на этих устройствах.

По словам Альвареса, VisionOS 1.0.1 — это первое обновление программного обеспечения для Vision Pro, номер сборки которого — 21N311. Apple, скорее всего, представит более крупное обновление VisionOS 2.0 с новыми функциями на WWDC в июне.