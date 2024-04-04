В БГУИР прошла мини-ярмарка вакансий

4 апреля комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и БГУИР провели мини-ярмарку вакансий для студентов, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты получили возможность ознакомиться с информацией о вакансиях, получить консультации представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на постоянную, а также временную работу в свободное от учебы время.

В мероприятии приняли участие организации: ОАО «Сберегательный банк "Беларусбанк"»; республиканское унитарное предприятие «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга»; Минская региональная таможня; ЗАО «АТЛАНТ»; производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ»; Главное управление внутренних дел Мингорисполкома; ОАО «Пеленг»; страховое ООО «Приорлайф»; совместное общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»; ООО «Евроторг»; ООО «КЛАРИТИ»; ООО «Доминоспицца»; ОДО «ЭНЭКА»; Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности Министерства внутренних дел Республики Беларусь и другие.