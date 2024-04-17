Apple может добавить в будущие Apple Watch функцию предотвращения утопления владельца

Apple планирует добавить в будущие Apple Watch функцию, которая поможет предотвратить утопление. Такая информация содержится в патенте компании. Предполагается, что часы будут использовать свои датчики для обнаружения необычного поведения во время плавания.

Если часы обнаружат признаки того, что человек может оказаться в беде, например, резкие изменения показателей, они смогут автоматически отправить сигнал о помощи экстренным службам, близким людям и спасателям. Компания также рассматривает возможность предупреждать, если ребенок нырнул с головой.

В патенте упоминается, что каждый год более 3500 человек в Соединенных Штатах умирают от утопления. И что утопление является пятой по распространенности причиной смерти от несчастного случая в стране.

Пока это лишь идея, ожидающая дальнейшего одобрения и разработки. Но если Apple сможет реализовать эту концепцию, она может значительно повысить безопасность и полезность своих умных часов.