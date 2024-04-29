В Беларуси теперь можно платить смарт-часами Huawei Watch GT 4

Компания Huawei расширила список устройств, c помощью которых можно осуществлять бесконтактную оплату в Беларуси. Пользователи смарт-часов получили поддержку сервиса Huawei Pay, который доступен держателям карточек UnionPay Беларусбанка.

Ранее сервис Huawei Pay в Беларуси работал только на смартфонах. Теперь же технологией бесконтактной оплаты могут воспользоваться и владельцы смарт-часов Huawei Watch GT 4. Для этого на наручном гаджете нужно привязать банковскую карту UnionPay к приложению «Кошелёк HUAWEI». Далее с его помощью можно оплачивать товары и услуги, просто приложив запястье к платежному терминалу.

Чтобы привязать банковскую карту к носимому устройству необходимо скачать на смартфон или обновить до последней версии приложение «Huawei Health» (Здоровье). Через него же смарт-часы подключаются к телефону. Здесь в разделе «Устройства» нужно найти имя подключенного устройства, перейти в «Кошелёк» и затем просто следовать инструкциям. Если банковская карта привязывается впервые, то система попросит установить PIN-код на экране смарт-часов для подтверждения платежей.